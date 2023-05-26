Нарубин назвал тройку лучших вратарей РПЛ

Бывший вратарь «Амкара» Сергей Нарубин назвал тройку лучших вратарей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Александр Селихов, потому что я его знаю и знаю его возможности. Игорь Акинфеев. Несмотря на возраст, он держит свой высокий уровень. Михаил Кержаков, потому что чемпион, а значит, должен быть в тройке лучших», — приводит слова Нарубина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Акинфеев сыграл в 32 матчах, в которых пропустил 30 мячей. Селихов провёл за «Спартак» 26 матчей и пропустил 34 гола. На счету Кержакова 27 матчей и 17 пропущенных мячей.

Ранее РПЛ объявила претендентов на награды лучшим игрокам сезона.