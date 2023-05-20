РПЛ объявила претендентов на награды лучшим игрокам сезона

Российская премьер-лига (РПЛ) назвала кандидатов на приз лучшим игрокам сезона-2022/23.

На приз лучшему нападающему претендуют Малком, Клаудиньо, Иван Сергеев («Зенит»), Александр Соболев, Квинси Промес, («Спартак»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Артём Дзюба («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»), Джон Кордоба («Краснодар»), Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Писарский («Крылья Советов»).

Среди вратарей на приз номинированы Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Гиорги Шелия («Ахмат») и Илья Помазун («Урал»).

Среди номинантов на приз лучшему полузащитнику находятся Вендел, Вильмар Барриос, Далер Кузяев («Зенит»), Руслан Литвинов, Роман Зобнин («Спартак»), Артём Карпукас, Дмитрий Баринов («Локомотив»), Лукас Вера («Оренбург»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Данил Глебов («Ростов»).

Номинанты на приз лучшему защитнику сезона: Мойзес, Игорь Дивеев, Виллиан Роша (ЦСКА), Дуглас Сантос, Родригао («Зенит»), Георгий Джикия, Даниил Денисов («Спартак»), Гленн Бейл («Крылья Советов»), Мирослав Богосавац («Ахмат»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Максим Осипенко, Александр Сильянов («Ростов»).

Во втором этапе в голосовании примут участие болельщики. Он начнётся 20 мая.

Ранее в «Спартаке» объяснили, почему команда готовится к дерби с ЦСКА в Тарасовке.