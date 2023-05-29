Кобелев назвал главную причину неудачных результатов «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев назвал причины неудач московского клуба в сезоне-2022/23.

«У «Динамо» нет костяка и нет лидера. Для того чтобы создать хорошую команду, мало иметь квалифицированных игроков, необходимо иметь костяк и нескольких лидеров, которые могут в тяжёлой ситуации объединить команду», — цитирует Кобелева СЭ.

«Динамо» с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В мае руководство клуба уволило главного тренера команды Славишу Йокановича.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ.