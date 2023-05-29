Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кобелев назвал главную причину неудачных результатов «Динамо»

Короткая ссылка
Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев назвал причины неудач московского клуба в сезоне-2022/23.
Кобелев назвал главную причину неудачных результатов «Динамо»
  • РИА Новости

«У «Динамо» нет костяка и нет лидера. Для того чтобы создать хорошую команду, мало иметь квалифицированных игроков, необходимо иметь костяк и нескольких лидеров, которые могут в тяжёлой ситуации объединить команду», — цитирует Кобелева СЭ.

«Динамо» с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В мае руководство клуба уволило главного тренера команды Славишу Йокановича.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить