Мбаппе признан лучшим игроком Лиги 1 четвёртый раз подряд
Форвард получил приз от Национального союза профессиональных футболистов (UNFP) из рук тренера сборной Франции Дидье Дешама. На церемонии награждения Мбаппе также заявил о желании остаться с парижанами на сезон-2023/24.
24-летний футболист получал награду в 2019, 2021 и 2022 годах, а в 2020 году вручение не состоялось из-за пандемии.
Француз в нынешнем сезоне провёл за ПСЖ 42 матча во всех турнирах, забил 40 мячей и сделал десять результативных передач.
Ранее Мбаппе разбил болельщице нос на разминке перед матчем со «Страсбургом» в чемпионате Франции.