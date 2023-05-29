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Мбаппе признан лучшим игроком Лиги 1 четвёртый раз подряд

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в четвёртый раз подряд признан лучшим игроком французской Лиги 1.

Форвард получил приз от Национального союза профессиональных футболистов (UNFP) из рук тренера сборной Франции Дидье Дешама. На церемонии награждения Мбаппе также заявил о желании остаться с парижанами на сезон-2023/24.

24-летний футболист получал награду в 2019, 2021 и 2022 годах, а в 2020 году вручение не состоялось из-за пандемии. 

Француз в нынешнем сезоне провёл за ПСЖ 42 матча во всех турнирах, забил 40 мячей и сделал десять результативных передач.

Ранее Мбаппе разбил болельщице нос на разминке перед матчем со «Страсбургом» в чемпионате Франции.

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