Мбаппе разбил нос болельщице мячом перед игрой ПСЖ со «Страсбургом»
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По информации RMC Sport, футболист подошёл к девушке и проводил её к месту, где ей смогли оказать помощь.
Отмечается, что после матча он встретился с болельщицей и подарил ей футболку со своим номером в качестве извинения.
24-летний француз в нынешнем сезоне провёл за ПСЖ 42 матча во всех турнирах, забил 40 мячей и сделал десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Мбаппе получит от ПСЖ €90 млн, если летом не покинет клуб.