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Мбаппе разбил нос болельщице мячом перед игрой ПСЖ со «Страсбургом»

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе разбил болельщице нос на разминке перед матчем со «Страсбургом» в чемпионате Франции.
Мбаппе разбил нос болельщице мячом перед игрой ПСЖ со «Страсбургом»
  • Gettyimages.ru

По информации RMC Sport, футболист подошёл к девушке и проводил её к месту, где ей смогли оказать помощь.  

Отмечается, что после матча он встретился с болельщицей и подарил ей футболку со своим номером в качестве извинения.

24-летний француз в нынешнем сезоне провёл за ПСЖ 42 матча во всех турнирах, забил 40 мячей и сделал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Мбаппе получит от ПСЖ €90 млн, если летом не покинет клуб.

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