Мбаппе разбил нос болельщице мячом перед игрой ПСЖ со «Страсбургом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе разбил болельщице нос на разминке перед матчем со «Страсбургом» в чемпионате Франции.

По информации RMC Sport, футболист подошёл к девушке и проводил её к месту, где ей смогли оказать помощь.

Отмечается, что после матча он встретился с болельщицей и подарил ей футболку со своим номером в качестве извинения.

24-летний француз в нынешнем сезоне провёл за ПСЖ 42 матча во всех турнирах, забил 40 мячей и сделал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Мбаппе получит от ПСЖ €90 млн, если летом не покинет клуб.