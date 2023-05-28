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Буре: IIHF вряд ли вернёт сборную России по хоккею до весны 2024 года

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Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре дал понять, что сборная России пропустит сезон-2023/24.
Буре: IIHF вряд ли вернёт сборную России по хоккею до весны 2024 года
  • Gettyimages.ru

«Есть информация, что Россия не будет участвовать в следующем чемпионате мира, который пройдёт в 2024 году. А на следующем конгрессе через сезон это решение будут снова пересматривать», — цитирует серебряного призёра Олимпиады «Матч ТВ».

Он напомнил слова президента IIHF Люка Тардифа, который сказал, что хоккей должен быть вне политики.

«Но сезон-2023/24 мы пропускаем. И нужно ждать майский конгресс IIHF 2024 года», — пояснил Буре.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

В эти дни проходит чемпионат мира по хоккею в Финляндии и Латвии (с 12 по 28 мая). Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли.

Ранее Тардиф сообщил, что решения IIHF по России не являются политическими.

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