Гендиректор «Химок» назвал положительный момент в разгромном поражении от «Урала»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев считает, что Сергей Горшков показал уверенную игру в дебютном матче за основную команду в 29-м туре чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».

«Из положительного — сегодня в составе дебютировал Сергей Горшков, игрок нашей молодёжной команды. Работа с молодыми футболистами будет продолжена, чтобы как можно больше игроков нашей клубной академии могли быть в обойме главной команды», — цитирует Оленева ТАСС.

При этом он подчеркнул, что для соперника прошедший матч имел большое турнирное значение.

«Результат «Химок» и саму игру нельзя занести в актив. Мало что получалось в атаке, пропустили совершенно необязательные мячи», — добавил Оленев.

Матч на стадионе «Арена Химки» завершился со счётом 3:0 в пользу коллектива с Урала.

Дубль оформил Александр Юшин (24-я, 40-я минуты), также один мяч на счету Даниэля Мишкича (63-я). 23-летний Горшков впервые вышел на поле в матче высшего дивизиона на 78-й минуте встречи.

«Урал» набрал 33 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. У «Химок» 18 очков и 15-я позиция. Подмосковная команда досрочно лишилась шансов сохранить место в Премьер-лиге.

Ранее Андрей Талалаев назвал поражение «Химок» от «Урала» закономерным результатом.