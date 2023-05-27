Талалаев назвал поражение «Химок» от «Урала» заслуженным результатом

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о поражении своей команды от «Урала» в матче 29-го тура чемпионата России.

«Те игроки, которым предоставили шанс, воспользовались им по‑разному. Есть команды, которые позволяют допускать ошибки, а есть те, которые этого делать не дают, и «Урал» — такая команда. Так что результат заслуженный», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Матч на стадионе «Арена Химки» завершился со счётом 3:0.

В составе «Урала» дубль оформил Александр Юшин на 24-й и 40-й минутах, также один мяч на счету Даниэля Мишкича (63-я).

«Урал» набрал 33 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Химок» 18 очков и 15-я позиция.

Ранее Талалаев высказал мнение, что футболисты подмосковной команды не смогли продемонстрировать качественную игру в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.