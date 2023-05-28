Роналду стал серебряным призёром чемпионата Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» досрочно завоевал золотые медали чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

«Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, за тур до окончания сезона занял второе место.

Форвард сборной Португалии 30 декабря 2022 года подписал контракт с саудовским клубом. Его зарплата составляет €200 млн в год. В текущем сезоне он сыграл за команду 17 матчей, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи. Португалец занимает пятое место в списке бомбардиров чемпионата.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не продолжит карьеру в саудовском «Аль-Насре».