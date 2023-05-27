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Канада победила Латвию и вышла в финал ЧМ 2023 года по хоккею

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Сборная Канады обыграла команду Латвии и оформила выход в финал чемпионата мира по хоккею 2023 года.
Канада победила Латвию и вышла в финал ЧМ 2023 года по хоккею
  • Gettyimages.ru

Игра в Тампере (Финляндия) завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Андре Туриньи.

В составе победителей шайбы забросили Сэмми Бле (36-я минута), Джек Куинн (41-я) и Адам Фантилли (49-я). У проигравших отличились Данс Лочмелис (девятая) и Рудольф Балцерс (37-я).

Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее Международная федерация хоккея приняла решение о том, что мировое первенство в 2027 году пройдёт в Германии.

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