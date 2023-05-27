Канада победила Латвию и вышла в финал ЧМ 2023 года по хоккею
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Игра в Тампере (Финляндия) завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Андре Туриньи.
В составе победителей шайбы забросили Сэмми Бле (36-я минута), Джек Куинн (41-я) и Адам Фантилли (49-я). У проигравших отличились Данс Лочмелис (девятая) и Рудольф Балцерс (37-я).
Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.
Ранее Международная федерация хоккея приняла решение о том, что мировое первенство в 2027 году пройдёт в Германии.