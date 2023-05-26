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Чемпионат мира 2027 года по хоккею пройдёт в Германии

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Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение, что мировое первенство в 2027 году пройдёт в Германии.

Данное решение было принято на заседании конгресса организации, который проходит в Тампере (Финляндия), сообщается на сайте организации.

Уточняется, что на проведение чемпионата мира 2027 года также претендовал Казахстан. По итогам голосования Германия получила 102 голоса, Казахстан — 34.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею — 2023 проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее Тардиф сообщил, что решения IIHF по России не являются политическими.

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