Чемпионат мира 2027 года по хоккею пройдёт в Германии

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение, что мировое первенство в 2027 году пройдёт в Германии.

Данное решение было принято на заседании конгресса организации, который проходит в Тампере (Финляндия), сообщается на сайте организации.

Уточняется, что на проведение чемпионата мира 2027 года также претендовал Казахстан. По итогам голосования Германия получила 102 голоса, Казахстан — 34.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею — 2023 проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее Тардиф сообщил, что решения IIHF по России не являются политическими.