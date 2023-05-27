Гончаренко — о победе над «Химками»: соперник был немотивирован

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о победе своих подопечных над «Химками» в матче 29‑го тура чемпионата России.

«Соперник был немотивирован. Если бы мы более агрессивно пошли в атаку в конце, то больше бы моментов создали, но мы правильно держали мяч, не было таких замен, которые могли ускорить игру», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Матч на стадионе «Арена Химки» завершился со счётом 3:0.

В составе «Урала» дубль оформил Александр Юшин на 24-й и 40-й минутах, также один мяч на счету Даниэля Мишкича (63-я).

«Урал» набрал 33 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Химок» 18 очков и 15-я позиция.

Ранее главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказал мнение, что футболисты подмосковной команды не смогли продемонстрировать качественную игру в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.