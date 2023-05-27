Лебедев о Викторе Тихонове: он похоронил советский хоккей

Самый титулованный игрок ХК «Крылья Советов» Юрий Лебедев заявил, что бывший тренер сборной СССР по хоккею Виктор Тихонов похоронил советский хоккей.

«Я, например, не понял, как Тихонова оставили, когда мы Олимпиаду в Лейк-Плэсиде в 1980 году проиграли. Он похоронил советский хоккей. Он развалил все клубы средней полосы России — Саратов, Пензу и так далее, когда возглавил рижское «Динамо», — цитирует Лебедева «Спорт уик-энд».

Тихонов возглавлял сборную СССР с 1977 года вплоть до распада государства, а в дальнейшем он руководил сборной России. Под руководством специалиста национальная команда выиграла три олимпийских турнира и восемь чемпионатов мира. Столичный ЦСКА Тихонов приводил к титулу чемпиона СССР 12 раз.

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