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Лебедев о Викторе Тихонове: он похоронил советский хоккей

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Самый титулованный игрок ХК «Крылья Советов» Юрий Лебедев заявил, что бывший тренер сборной СССР по хоккею Виктор Тихонов похоронил советский хоккей.
Лебедев о Викторе Тихонове: он похоронил советский хоккей
  • РИА Новости

«Я, например, не понял, как Тихонова оставили, когда мы Олимпиаду в Лейк-Плэсиде в 1980 году проиграли. Он похоронил советский хоккей. Он развалил все клубы средней полосы России — Саратов, Пензу и так далее, когда возглавил рижское «Динамо»,  — цитирует Лебедева «Спорт уик-энд».

Тихонов возглавлял сборную СССР с 1977 года вплоть до распада государства, а в дальнейшем он руководил сборной России. Под руководством специалиста национальная команда выиграла три олимпийских турнира и восемь чемпионатов мира. Столичный ЦСКА Тихонов приводил к титулу чемпиона СССР 12 раз.

Ранее бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал, что старается не обсуждать политику в расположении клуба, и выразил поддержку капитану команды Александру Овечкину в связи со сложившейся политической обстановкой в мире.

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