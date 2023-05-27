Лебедев о Викторе Тихонове: он похоронил советский хоккей
- РИА Новости
«Я, например, не понял, как Тихонова оставили, когда мы Олимпиаду в Лейк-Плэсиде в 1980 году проиграли. Он похоронил советский хоккей. Он развалил все клубы средней полосы России — Саратов, Пензу и так далее, когда возглавил рижское «Динамо», — цитирует Лебедева «Спорт уик-энд».
Тихонов возглавлял сборную СССР с 1977 года вплоть до распада государства, а в дальнейшем он руководил сборной России. Под руководством специалиста национальная команда выиграла три олимпийских турнира и восемь чемпионатов мира. Столичный ЦСКА Тихонов приводил к титулу чемпиона СССР 12 раз.
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