Представитель Дзюбы ответил на обвинения члена совета директоров «Торпедо»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, прокомментировал слова члена совета директоров «Торпедо» Анатолия Ходоровского о несостоявшемся трансфере игрока.

«От меня никогда не звучало таких эпитетов, как «тупые», «глупые», по отношению к руководителям «Торпедо». Возможно, это какое‑то самоощущение на текущий момент, но я здесь ни при чём.

Хотел бы пояснить ситуацию по «агентским». Ни агентских, ни подъёмных мы не обсуждали, потому что с офером Илья Леонидович к нам не вернулся», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

26 мая в интервью «Матч ТВ» Ходоровский заявил, что «Торпедо» предлагали подписать Дзюбу с условиями: 6,7 млн рублей в месяц — зарплата, 7 млн рублей — агентские выплаты: «Как сказал его представитель, некий господин Гольдман, какие‑то тупые люди в количестве двух человек, а один из них был я, зарубили трансфер недорогого игрока».

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 34-летним игроком до конца сезона-2023/24.

Нападающий в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Ранее Александр Мостовой отреагировал на продление «Локомотивом» контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.