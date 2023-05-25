Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Мостовой: «Локомотив» грамотно вложился в своё будущее, продлив контракт с Дзюбой

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на продление «Локомотивом» контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Когда у Артёма Дзюбы не получилось заиграть в Турции и он вернулся в Россию, то сразу же началась эпопея, что он уже нигде не заиграет. Его все списывали со счетов. Даже «Торпедо» от него отказалось», — сказал Мостовой RT.

По его мнению, Дзюба может играть в России ещё как минимум пять лет на высоком уровне.

«Поэтому для меня было неудивительно, когда Артём вышел на поле в футболке «Локомотива» и тут же стал забивать голы. Мастерство никуда не денешь. Что тут говорить, если у нас 38-летнего Кристиана Нобоа признавали лучшим футболистом и он по сей день является лидером своего клуба. Так же и Артём. Поэтому, продлив контракт с Дзюбой, «Локомотив» грамотно вложился в своё будущее. Он ещё всем покажет», — заявил Мостовой.

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 34-летним игроком до конца сезона-2023/24.

Нападающий в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Ранее тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о работе с Дзюбой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить