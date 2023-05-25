Мостовой: «Локомотив» грамотно вложился в своё будущее, продлив контракт с Дзюбой

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на продление «Локомотивом» контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Когда у Артёма Дзюбы не получилось заиграть в Турции и он вернулся в Россию, то сразу же началась эпопея, что он уже нигде не заиграет. Его все списывали со счетов. Даже «Торпедо» от него отказалось», — сказал Мостовой RT.

По его мнению, Дзюба может играть в России ещё как минимум пять лет на высоком уровне.

«Поэтому для меня было неудивительно, когда Артём вышел на поле в футболке «Локомотива» и тут же стал забивать голы. Мастерство никуда не денешь. Что тут говорить, если у нас 38-летнего Кристиана Нобоа признавали лучшим футболистом и он по сей день является лидером своего клуба. Так же и Артём. Поэтому, продлив контракт с Дзюбой, «Локомотив» грамотно вложился в своё будущее. Он ещё всем покажет», — заявил Мостовой.

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 34-летним игроком до конца сезона-2023/24.

Нападающий в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Ранее тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о работе с Дзюбой.