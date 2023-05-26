Кириленко заявил, что российские баскетболисты не делали запросов на смену гражданства
«Нет, у нас пока не было обращений на смену гражданства. Может, и будут. К такой возможности отношусь с досадой, разочарованием. Конечно, не хочется терять баскетболистов. Но мне сейчас сложно обвинять игроков, особенно молодых. Они хотят играть на международных турнирах, чего мы сейчас не можем им дать», — приводит слова президента РФБ РИА Новости.
В марте 2022 года Международная федерация баскетбола отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. В апреле текущего года исполком организации принял решение не допускать сборную России до предквалификационного турнира к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.
Ранее Кириленко заявил, что в текущей ситуации участие российских спортсменов в Олимпиадах невозможно.