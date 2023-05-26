Кириленко считает, что в текущей ситуации участие россиян в Олимпиадах невозможно

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что на данный момент участие российских спортсменов в Олимпийских играх невозможно.

«Конечно, хочется, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпиаде и других соревнованиях, но на данный момент это невозможно. Не работают визовые механизмы, будут постоянные провокации, несомненно. Должно быть чёткое решение — да или нет. А сейчас это безвыходная ситуация», — приводит слова президента РФБ РИА Новости.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. В апреле текущего года исполком организации принял решение не допускать сборную России до предквалификационного турнира к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Ранее Кириленко заявил о большой нехватке международного опыта у баскетболистов сборной России.