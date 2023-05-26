Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кириленко считает, что в текущей ситуации участие россиян в Олимпиадах невозможно

Короткая ссылка
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что на данный момент участие российских спортсменов в Олимпийских играх невозможно.
Кириленко считает, что в текущей ситуации участие россиян в Олимпиадах невозможно
  • AFP

«Конечно, хочется, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпиаде и других соревнованиях, но на данный момент это невозможно. Не работают визовые механизмы, будут постоянные провокации, несомненно. Должно быть чёткое решение — да или нет. А сейчас это безвыходная ситуация», — приводит слова президента РФБ РИА Новости.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. В апреле текущего года исполком организации принял решение не допускать сборную России до предквалификационного турнира к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Ранее Кириленко заявил о большой нехватке международного опыта у баскетболистов сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить