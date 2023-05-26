Кириленко: есть большая нехватка международного опыта у баскетболистов сборной России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался об отстранении от международных соревнований.

«Конечно, есть большая нехватка международного опыта, и он должен быть у ребят. Чтобы быть лучшими, надо играть с лучшими», — цитирует Кириленко ТАСС.

Он также подчеркнул, что данная ситуация с изоляцией поможет российским игрокам лучше раскрыться.

«И, когда будет возможность вновь играть на международном уровне, у ребят уже будет уверенность, которая позволит там проявлять себя», — добавил Кириленко.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине, а также не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскета-2025.

Ранее сообщалось, что сборные России и Белоруссии по баскетболу проведут товарищеские матчи в июне.