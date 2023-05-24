Сборные России и Белоруссии по баскетболу проведут товарищеские матчи в июне

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что мужская и женская сборные России по баскетболу проведут товарищеские матчи с командой Белоруссией.

«Будут сыграны товарищеские матчи с командами Белоруссии. Зоран собирает команду. 9 июня будут играть мужчины, 13-го — женщины. Обе игры пройдут в Новогорске», — цитирует Кириленко ТАСС.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине, а также не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскета-2025.

Ранее сообщалось, что мужской чемпионат мира по баскетболу 2027 года пройдёт в Катаре.