Сборные России и Белоруссии по баскетболу проведут товарищеские матчи в июне
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«Будут сыграны товарищеские матчи с командами Белоруссии. Зоран собирает команду. 9 июня будут играть мужчины, 13-го — женщины. Обе игры пройдут в Новогорске», — цитирует Кириленко ТАСС.
Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине, а также не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскета-2025.
Ранее сообщалось, что мужской чемпионат мира по баскетболу 2027 года пройдёт в Катаре.