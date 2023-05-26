Нагорных: молодым игрокам будет очень нужен пример такого мастера, как Дзюба

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказал мнение, что молодым футболистам столичного клуба нужен пример нападающего Артёма Дзюбы.

«Локомотив» укрепляется, молодым игрокам будет очень нужен пример такого мастера, как Артём. Играя рядом и тренируясь вместе, они будут быстрее расти. А болельщикам клуба нужен его футбольный креатив», — приводит слова Нагорных ТАСС.

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 34-летним игроком до конца сезона-2023/24.

Нападающий в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Ранее тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о работе с Дзюбой.