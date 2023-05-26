Нагорных: молодым игрокам будет очень нужен пример такого мастера, как Дзюба
- РИА Новости
«Локомотив» укрепляется, молодым игрокам будет очень нужен пример такого мастера, как Артём. Играя рядом и тренируясь вместе, они будут быстрее расти. А болельщикам клуба нужен его футбольный креатив», — приводит слова Нагорных ТАСС.
25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 34-летним игроком до конца сезона-2023/24.
Нападающий в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.
Ранее тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о работе с Дзюбой.