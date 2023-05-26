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Нагорных: молодым игрокам будет очень нужен пример такого мастера, как Дзюба

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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказал мнение, что молодым футболистам столичного клуба нужен пример нападающего Артёма Дзюбы.
Нагорных: молодым игрокам будет очень нужен пример такого мастера, как Дзюба
  • РИА Новости

«Локомотив» укрепляется, молодым игрокам будет очень нужен пример такого мастера, как Артём. Играя рядом и тренируясь вместе, они будут быстрее расти. А болельщикам клуба нужен его футбольный креатив», — приводит слова Нагорных ТАСС.

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 34-летним игроком до конца сезона-2023/24.

Нападающий в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Ранее тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о работе с Дзюбой.

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