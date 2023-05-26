Монсон: через три года я буду баллотироваться в Государственную думу

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон сказал, что планирует баллотироваться в Госдуму через три года.

«Как вы знаете, не так давно я сдал американский паспорт. Сейчас я являюсь только гражданином России. В связи с этим в сентябре я планирую баллотироваться в парламент Республики Башкортостан, а через три года я буду баллотироваться в Государственную думу», — цитирует Монсона РИА Новости.

Экс-звезда смешанных единоборств и чемпион мира по джиу-джитсу впервые посетил Россию в 2011 году для проведения боя с Фёдором Емельяненко, в котором потерпел поражение. В 2018 году американец получил российское гражданство и стал депутатом горсовета Красногорска. В 2020 году спортсмен переехал в Уфу и открыл школу джиу-джитсу и грэпплинга.

23 мая Монсон заявил, что отказался от паспорта США.

Ранее сообщалось, что Монсон может в июне провести первый поединок после отказа от гражданства США.