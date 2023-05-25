Сборная Канады обыграла Финляндию и вышла в 1/2 финала ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Канады обыграла команду Финляндии и оформила выход в полуфинал чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Игра в Тампере завершилась со счётом 4:1 в пользу коллектива Андре Туриньи.

В составе победителей шайбы забросили Джек Куинн (8-я минута), Сэмми Бле (31-я), Майкл Карконе (43-я), Тайлер Тоффоли (58-я). У проигравших отличился Теэму Хартикайнен (57-я).

Немногим ранее в полуфинал также пробились сборные США и Германии.

Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о том, что канадские хоккеисты хотят играть в финалах со сборной России.