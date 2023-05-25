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Дзюба заявил, что рад подписать новый контракт с «Локомотивом»

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поделился эмоциями после продления контракта с московским клубом.

«Рад подписать новый контракт с «Локомотивом». Спасибо руководству, тренерскому штабу и всем болельщикам за доверие! Приложу все усилия, чтобы в следующем сезоне наша команда боролась за самые высокие места. Потому что других для меня не существует. Обещаю, ещё пошумим!» — написал Дзюба в своём Telegram-канале.

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 34-летним игроком до конца сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

После 28 туров Российской премьер-лиги красно-зелёные набрали 39 очков и занимают девятое место в турнирной таблице.

Ранее тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о работе с Дзюбой.

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