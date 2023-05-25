РФС 25 мая проведёт жеребьёвку стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ

Российский футбольный союз (РФС) определился с днём жеребьёвки стыковых матчей между клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги.

Жеребьёвка, которая определит очерёдность домашних и выездных матчей, пройдёт 25 мая и начнётся в 15:00 мск. Она будет состоять из двух этапов.

В первую корзину помещаются два шара с наименованием лиг. Во вторую корзину помещаются два шара, в одном указано «хозяин», во втором — «гость».

После 28 туров РПЛ в зоне стыковых матчей находятся «Факел» и «Пари Нижний Новгород». В ФНЛ после 32 туров — «Алания» и «Енисей».

Ранее сообщалось, что «Алания» не получила лицензию РФС-1, дающую право выступать в РПЛ.