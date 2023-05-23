«Алания» не получила лицензию РФС-1, дающую право выступать в РПЛ

«Алания» не смогла получить лицензию для участия в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

Как сообщает пресс-служба РФС, лицензии высшей категории, помимо 16 клубов РПЛ, получили команды Первой лиги «Рубин», «Балтика», «Родина», «Енисей» и «Акрон».

Владикавказская команда получила отказ в связи с «невыполнением обязательных критериев». Клубу выдали лицензию РФС-2, как и махачкалинскому «Динамо».

В турнирной таблице Первой лиги «Алания» находится на третьем месте, набрав 51 очко.

Ранее сообщалось, что «Алания» останется в ФНЛ даже в случае выхода в РПЛ.