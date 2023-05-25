Орлов: много людей молили бога об освобождении Ларина

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал освобождение судом из-под стражи экс-президента ФК «Чертаново» Николая Ларина.

«Я рад, что справедливость восторжествовала. Много людей молили бога за Ларина. Это хорошо, что его освободили. Значит, всё по справедливости. Это замечательно», — цитирует Орлова Sport24.

24 мая стало известно, что Ларин освобождён из-под стражи — Мосгорсуд принял апелляцию защиты бывшего директора.

28 сентября 2022 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. По данным следствия, он завышал число игроков в академии ради финансирования.

Ранее сообщалось, что Ларин процитировал Ремарка после освобождения из-под стражи.