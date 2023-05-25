Салихова назвала хорошей новостью освобождение Ларина

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала освобождение судом из-под стражи экс-президента ФК «Чертаново» Николая Ларина.

«Это очень хорошая новость! Ларин сделает много полезного для российского футбола», — цитирует Салихову Sport24.

24 мая стало известно, что Ларин освобождён из-под стражи — Мосгорсуд принял апелляцию защиты бывшего директора.

28 сентября 2022 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. По данным следствия, он завышал число игроков в академии ради финансирования.

Ранее сообщалось, что Ларин процитировал Ремарка после освобождения из-под стражи.