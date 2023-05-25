Ларин процитировал Ремарка после освобождения из-под стражи

Бывший директор московской академии «Чертаново» Николай Ларин поделился эмоциями после выхода из СИЗО.

«Всё, что со мной произошло... В одном произведении Ремарка есть такая фраза: «Если отбросить всё мысли о справедливости, то можно воспринимать всё как приключение». Я воспринимаю всё как приключение. Я рад», — цитирует Ларина «Спорт-Экспресс».

24 мая стало известно, что Ларин освобождён из-под стражи — Мосгорсуд принял апелляцию защиты бывшего директора.

28 сентября 2022 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. По данным следствия, он завышал число игроков в академии ради финансирования.

Ранее Сергей Пиняев поздравил Ларина с освобождением из-под стражи.