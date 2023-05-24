Роналду: чемпионат Саудовской Аравии станет одним из пяти лучших в мире

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о перспективах чемпионата Саудовской Аравии.

«Чемпионат Саудовской Аравии становится всё сильнее. В следующем году будет ещё лучше. Шаг за шагом он станет одной из пяти лучших лиг мира. Нужны время, игроки и инфраструктура», — сказал Роналду в эфире телеканала SSC Sports.

30 декабря 2022 года игрок подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср». Его зарплата составляет €200 млн в год. В текущем сезоне он сыграл за команду 17 матчей, забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет расторгнуть контракт с «Аль-Насром».