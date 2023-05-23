Mundo Deportivo: Роналду хочет расторгнуть контракт с Аль-Насром»
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По информации Mundo Deportivo, игрока и его окружение не устраивает жизнь в Саудовской Аравии, которая отличается от европейского уклада.
В случае досрочного расторжения контракта без уважительной причины, согласно правилам ФИФА, Роналду должен будет выплатить клубу компенсацию за два года.
30 декабря 2022 года игрок подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср». Его зарплата составляет €200 млн в год. В текущем сезоне он сыграл за команду 16 матчей, забил 13 голов и отдал две результативные передачи.
Ранее саудовский журналист рассказал, как переход Роналду изменил «Аль-Наср».