Mundo Deportivo: Роналду хочет расторгнуть контракт с Аль-Насром»

Португальский нападающий Криштиану Роналду собирается досрочно расторгнуть соглашение с «Аль‑Насром» из Саудовской Аравии.

По информации Mundo Deportivo, игрока и его окружение не устраивает жизнь в Саудовской Аравии, которая отличается от европейского уклада.

В случае досрочного расторжения контракта без уважительной причины, согласно правилам ФИФА, Роналду должен будет выплатить клубу компенсацию за два года.

30 декабря 2022 года игрок подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср». Его зарплата составляет €200 млн в год. В текущем сезоне он сыграл за команду 16 матчей, забил 13 голов и отдал две результативные передачи.

Ранее саудовский журналист рассказал, как переход Роналду изменил «Аль-Наср».