Саудовский журналист рассказал, как переход Роналду изменил «Аль-Наср»

Саудовский журналист Халед Аль Арафах рассказал о влиянии нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду на игроков клуба.

«Когда игроки «Аль-Насра» видят его тренировку, они пытаются соответствовать его уровню самоотдачи. Речь идёт об уверенности. Посмотрите на них раньше и сейчас — вы увидите, насколько они улучшились», — цитирует Арафаха FourFourTwo.

30 декабря 2022 года игрок подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср». Его зарплата составляет €200 млн в год.

В текущем сезоне он сыграл за команду 15 матчей, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду подарили часы с его изображением за $117 тыс.