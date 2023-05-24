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Игнатьев объяснил, почему в дерби «Спартак» — ЦСКА вспыхнул скандал

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.
Игнатьев объяснил, почему в дерби «Спартак» — ЦСКА вспыхнул скандал
  • globallookpress.com

«В игре было много ошибок и эмоций. Игроки потеряли много времени лёжа на газоне. Арбитры, на мой взгляд, неверно расставили акценты. Некоторые футболисты незаслуженно пострадали от решений судей, а другие — наоборот. Это всё плод эмоций», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась 21 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил защитника армейцев Виллиана Рошу и нападающего красно-белых Александра Соболева за неспортивное поведение.

Ранее Георгий Джикия заступился за Соболева после его жеста в матче с ЦСКА.

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