Игнатьев объяснил, почему в дерби «Спартак» — ЦСКА вспыхнул скандал

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

«В игре было много ошибок и эмоций. Игроки потеряли много времени лёжа на газоне. Арбитры, на мой взгляд, неверно расставили акценты. Некоторые футболисты незаслуженно пострадали от решений судей, а другие — наоборот. Это всё плод эмоций», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась 21 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил защитника армейцев Виллиана Рошу и нападающего красно-белых Александра Соболева за неспортивное поведение.

Ранее Георгий Джикия заступился за Соболева после его жеста в матче с ЦСКА.