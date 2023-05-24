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Джикия заступился за Соболева после его жеста в матче с ЦСКА

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Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия вступился за одноклубника Александра Соболева после матча 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Разрешите на правах капитана:
Саша виноват и он понял это! Я не буду сейчас говорить, какой Саша хороший и как он много помогает и делает хорошего, я лишь скажу одно, он понял свою ошибку! Свой посыл скажу в одной из своих любимых фраз: «Когда ты видишь человека в беде, не думай, что Бог испытывает только его, это испытание относится и к тебе… как ты поведёшь себя по отношению к нему? Поможешь ему или отвернёшься…» — написал Джикия в социальных сетях.

Он также добавил, что Соболев попал в неприятную ситуацию и его нужно поддержать. По его словам, все имеют право провести работу над ошибками.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась 21 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил Рошу и нападающего красно-белых Александра Соболева.

Соболев получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих. В свою очередь, Роша был удалён с поля за то, что в разговоре с судьями повторил жест соперника, пытаясь объяснить, что произошло.

Ранее Джикия рассказал о своём влиянии на клуб.

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