Джикия: я нужен команде, а «Спартак» нужен мне

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своём влиянии на клуб.

«Есть ли у «Спартака» джикиязависимость? «Спартак» пропускает и со мной. Я могу ответить на этот вопрос так — во время паузы, когда пропускал игры, много думал о своей роли. Я нужен команде, а «Спартак» нужен мне», — цитирует Джикию «РБ Спорт».

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает летом 2024 года. 29-летний защитник в сезоне-2022/23 в 29 матчах во всех турнирах записал на свой счёт две голевые передачи.

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее Джикия назвал неприемлемым жест Соболева в дерби с ЦСКА.