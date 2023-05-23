Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Джикия: я нужен команде, а «Спартак» нужен мне

Короткая ссылка
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своём влиянии на клуб.

«Есть ли у «Спартака» джикиязависимость? «Спартак» пропускает и со мной. Я могу ответить на этот вопрос так — во время паузы, когда пропускал игры, много думал о своей роли. Я нужен команде, а «Спартак» нужен мне», — цитирует Джикию «РБ Спорт».

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает летом 2024 года. 29-летний защитник в сезоне-2022/23 в 29 матчах во всех турнирах записал на свой счёт две голевые передачи.

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. 

Ранее Джикия назвал неприемлемым жест Соболева в дерби с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить