Джикия назвал неприемлемым жест Соболева в дерби с ЦСКА

Капитан «Спартака» Георгий Джикия считает недостойным настоящего футболиста хулиганское поведение нападающего Александра Соболева в московском дерби с ЦСКА.

«Я видел этот жест. Я уважаю слова Абаскаля о Соболеве, такой жест нигде неприемлем», — цитирует Джикию РИА Новости.

Защитник «Спартака» не виделся с Соболевым в раздевалке после матча, поэтому не обсуждал с ним конфликтный эпизод.

«У нас есть руководство и тренерский штаб, которые наверняка захотят поговорить. Возмущения Роши? Не хочу комментировать», — добавил Джикия.

Матч 28-го тура «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых. В составе коллектива Гильермо Абаскаля дубль оформил Квинси Промес (43-я, 90-я минуты). У армейцев отличился Хесус Медина (37-я).

Форвард «Спартака» Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА (54) — второе.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что Соболев ведёт себя, как гопник из провинциальной подворотни.