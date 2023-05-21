Червиченко: Соболев ведёт себя, как гопник из провинциальной подворотни

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал эпизод с удалением нападающего красно-белых Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши.

«Александр Соболев — максимально невоспитанный человек. И его переезд в столицу, где обычно люди учатся хорошим манерам, на него положительно не подействовал. Ведёт он себя, как гопник из провинциальной подворотни. Всю карьеру в «Спартаке» он ведёт себя именно так», — заявил Червиченко RT.

По его мнению, Соболев красную карточку выпрашивал с самого начала матча.

«Может быть, решил заранее закончить чемпионат и поехать в отпуск, взял себе горящую путёвку. И так как жёлтых карточек ему не давали, Соболев решил сделать проще — показать свои гениталии сопернику. За такие вещи удаляются сразу с поля. Не знаю, почему Сергей Карасёв стал раздумывать в этом эпизоде и спровоцировал Рошу. Судьи в данном случае поступили очень оригинально и удалили обоих: Соболева — за демонстрацию, а Рошу — за цитирование нападающего «Спартака». Так что, на мой взгляд, этот эпизод полностью сломал игру, и судья обеспечил спартаковцам победу в этом дерби», — заключил Червиченко.

Ранее сообщалось, что Соболев извинился за свой жест в матче с ЦСКА.