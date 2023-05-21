Форвард «Спартака» Соболев извинился за свой жест в матче с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свой жест в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Я приношу свои извинения всем, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится», — написал Соболев в своём Telegram-канале.

Матч на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1.

На 67-й минуте матча главный арбитр Сергей Карасёв обоюдно удалил полузащитника Виллиана Рошу и форварда красно-белых Александра Соболева.

«Спартак» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА 54 очка и вторая позиция.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о жесте нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России.