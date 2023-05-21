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Федотов — о матче со «Спартаком»: стыдно за то безобразие, которое тут творится

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Главный тренер ЦСКА высказался о матче 28-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Федотов — о матче со «Спартаком»: стыдно за то безобразие, которое тут творится
  • РИА Новости

«Мы можем себя упрекнуть только в том, что не забивали. Мы переиграли эту команду. Мне очень стыдно, конечно, горько и больно за это безобразие, которое тут творится, но я вам аплодирую, вы огромные молодцы», — сказал Федотов на видео, опубликованное в Telegram-канале ЦСКА.

Матч на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1.

На 67-й минуте матча главный арбитр Сергей Карасёв обоюдно удалил полузащитника Виллиана Рошу и форварда красно-белых Александра Соболева.

«Спартак» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА 54 очка и вторая позиция.

Ранее форвард «Спартака» Соболев извинился за свой жест в матче с ЦСКА.

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