Федотов — о матче со «Спартаком»: стыдно за то безобразие, которое тут творится
- РИА Новости
«Мы можем себя упрекнуть только в том, что не забивали. Мы переиграли эту команду. Мне очень стыдно, конечно, горько и больно за это безобразие, которое тут творится, но я вам аплодирую, вы огромные молодцы», — сказал Федотов на видео, опубликованное в Telegram-канале ЦСКА.
Матч на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1.
На 67-й минуте матча главный арбитр Сергей Карасёв обоюдно удалил полузащитника Виллиана Рошу и форварда красно-белых Александра Соболева.
«Спартак» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА 54 очка и вторая позиция.
Ранее форвард «Спартака» Соболев извинился за свой жест в матче с ЦСКА.