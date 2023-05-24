Английский журналист не верит, что Захарян перейдёт в «Челси»

Английский журналист Низар Кинселла высказался о возможном переходе российского полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Думаю, что шанса у Захаряна больше не будет. «Челси» потратил очень много денег на трансферы. Кроме того, он теперь на год старше. Захаряна ведь хотели взять на перспективу, чтобы он сначала играл за вторую команду или отправился в аренду», — цитирует журналиста Metaratings.

«Челси» в летнее трансферное окно был готов приобрести Захаряна. Однако трансфер осуществить не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.

Ранее Роман Павлюченко «при всём уважении к Захаряну» заявил, что хавбеку рано переходить в «Челси».