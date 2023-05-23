Павлюченко «при всём уважении к Захаряну» считает, что хавбеку рано переходить в «Челси»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко уверен, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян пока ещё не дорос до уровня ведущих клубов Западной Европы.

«При всём уважении к Захаряну — какой ему «Челси»? Это агентские вбросы. Не могу назвать ни одного российского футболиста, который может сейчас уехать в Англию или Испанию», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».

При этом он подчеркнул, что не стоит принимать предложения из непопулярных чемпионатов.

«А что касается Турции, то лучше играть в РПЛ, чем в Суперлиге. У них чемпионат слабее, чем у нас», — добавил Павлюченко.

«Челси» в летнее трансферное окно был готов приобрести Захаряна. Однако трансфер осуществить не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.

Ранее сообщалось, что судья удалил Захаряна, но после вмешательства VAR поменял красную карточку на жёлтую.