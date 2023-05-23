Павлюченко «при всём уважении к Захаряну» считает, что хавбеку рано переходить в «Челси»
«При всём уважении к Захаряну — какой ему «Челси»? Это агентские вбросы. Не могу назвать ни одного российского футболиста, который может сейчас уехать в Англию или Испанию», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».
При этом он подчеркнул, что не стоит принимать предложения из непопулярных чемпионатов.
«А что касается Турции, то лучше играть в РПЛ, чем в Суперлиге. У них чемпионат слабее, чем у нас», — добавил Павлюченко.
«Челси» в летнее трансферное окно был готов приобрести Захаряна. Однако трансфер осуществить не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.
Ранее сообщалось, что судья удалил Захаряна, но после вмешательства VAR поменял красную карточку на жёлтую.