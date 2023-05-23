Тренер «Ариса» Шпилевский заявил, что отказался возглавить «Динамо»
«У нас было общение с Желько Бувачем. Я очень ценю интерес такого топ-специалиста, мне было приятно с ним пообщаться. У меня контракт с «Арисом», мы стали чемпионами, будем играть в Лиге чемпионов», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».
С 2022 года Шпилевский возглавляет кипрский «Арис». В сезоне-2022/23 клуб идёт на первом месте в чемпионате и близок к титулу.
После поражения от грозненского «Ахмата» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сербский специалист Славиша Йоканович был отправлен в отставку с поста главного тренера бело-голубых.
Ранее бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков раскритиковал руководство московского клуба, которое предпочитает нанимать иностранных тренеров.