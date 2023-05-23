Кирьяков: у «Динамо» болезнь преклонения перед зарубежными тренерами
«У «Динамо» болезнь преклонения перед зарубежными специалистами. «Зенит» это уже прошёл. Разницы по уровню между нашими тренерами и иностранными нет. Я не беру топ-специалистов из «Манчестер Сити» и других клубов», — цитирует Кирьякова Metaratings.
При этом он признал, что в России есть много тренеров низкого уровня и среднего.
«Но главное — остановиться на правильном варианте. В сегодняшнее время акцент надо ставить на наших специалистах», — добавил Кирьяков.
14 мая «Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:3. После игры Гафин заявил, что главного тренера Славишу Йокановича уволили.
Ранее в «Динамо» заявили, что рассматривают несколько кандидатов на пост главного тренера.