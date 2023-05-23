Кирьяков: у «Динамо» болезнь преклонения перед зарубежными тренерами 

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков раскритиковал руководство московского клуба, которое предпочитает нанимать иностранных тренеров.

«У «Динамо» болезнь преклонения перед зарубежными специалистами. «Зенит» это уже прошёл. Разницы по уровню между нашими тренерами и иностранными нет. Я не беру топ-специалистов из «Манчестер Сити» и других клубов», — цитирует Кирьякова Metaratings.

При этом он признал, что в России есть много тренеров низкого уровня и среднего.

«Но главное — остановиться на правильном варианте. В сегодняшнее время акцент надо ставить на наших специалистах», — добавил Кирьяков.

14 мая «Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:3. После игры Гафин заявил, что главного тренера Славишу Йокановича уволили.

Ранее в «Динамо» заявили, что рассматривают несколько кандидатов на пост главного тренера.