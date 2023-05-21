В «Динамо» заявили, что рассматривают несколько кандидатов на пост главного тренера

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о выборе главного тренера команды.

«Было принято решение расстаться с Йокановичем на условиях, прописанных в контракте. Была ли неустойка? В контрактах есть пункт о конфиденциальности. Сейчас ведём переговоры с несколькими кандидатами», — цитирует Гафина ТАСС.

14 мая «Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:3.

После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что главного тренера Славишу Йокановича уволили.

Ранее вратарь «Динамо» Игорь Лещук обвинил Йокановича в неуважении к команде.