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Get Italian Football News: Спаллетти сообщил игрокам «Наполи», что покидает клуб

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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сообщил игрокам итальянской команды, что покинет клуб.

По информации Get Italian Football News, специалист и президент клуба Аурелио Де Лаурентис обсудили вопрос об уходе две недели назад.

«Наполи» проведёт заключительный матч с «Сампдорией» 4 июня.

Спалетти возглавляет клуб с 2021 года. 4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

Ранее сообщалось, что «Наполи» объявит об уходе Спаллетти после заключительного матча Серии А.

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