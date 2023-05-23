Винисиус заявил, что хочет вдохновлять людей на борьбу с расизмом

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал отключение подсветки статуи Христа‑Искупителя в Рио‑де‑Жанейро в знак поддержки после расистских оскорбление в свой адрес в матче 35-го тура Ла Лиги с «Валенсией».

«Чёрная и внушительная. Статуя Христа‑Искупителя была такой только что. Акция солидарности, которая приводит меня в восторг. Но, прежде всего, я хочу вдохновлять людей и принести больше света в нашу борьбу», — написал Винисиус на своей странице в Twitter.

Нападающий поблагодарил за поддержку, которую получил как в Бразилии, так и по всему миру.

«Хороших людей большинство, и я не сдамся. У меня есть цель в жизни, и если мне придется страдать, чтобы будущие поколения не проходили через подобные ситуации, я готов», — заявил он.

22 мая в рамках акции, организованной совместно с Бразильской конфедерацией футбола и обсерваторией расовой дискриминации в футболе, огни статуи Христа‑Искупителя погасли в 18:00 по местному времени и зажглись снова через час.

Ранее в Мадриде задержали подозреваемых в повешении куклы с изображением Винисиуса.