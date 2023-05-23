В Мадриде задержали подозреваемых в повешении куклы с изображением Винисиуса

Полиция задержала в Мадриде четырёх человек, которых подозревают в повешении куклы с изображением нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Об этом сообщается в Twitter Национальной полиции Испании.

Баннер с надписью «Мадрид ненавидит «Реал» и кукла, изображающая 22-летнего бразильца, были вывешены на мосту рядом с тренировочной базой мадридского клуба в январе.

21 мая «сливочные» потерпели поражение от «Валенсии» со счётом 0:1 в матче 35-го тура Ла Лиги. В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес нападающего «Реала».

Ранее Винисиус опубликовал видеоподборку с расистскими оскорблениями в свой адрес.