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В Мадриде задержали подозреваемых в повешении куклы с изображением Винисиуса

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Полиция задержала в Мадриде четырёх человек, которых подозревают в повешении куклы с изображением нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.
В Мадриде задержали подозреваемых в повешении куклы с изображением Винисиуса
  • © пресс-служба клуба "Реал Мадрид"

Об этом сообщается в Twitter Национальной полиции Испании.

Баннер с надписью «Мадрид ненавидит «Реал» и кукла, изображающая 22-летнего бразильца, были вывешены на мосту рядом с тренировочной базой мадридского клуба в январе.

21 мая «сливочные» потерпели поражение от «Валенсии» со счётом 0:1 в матче 35-го тура Ла Лиги. В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес нападающего «Реала».

Ранее Винисиус опубликовал видеоподборку с расистскими оскорблениями в свой адрес.

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