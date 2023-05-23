Винисиус опубликовал видеоподборку с расистскими оскорблениями в свой адрес

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор посвятил очередную запись в социальных сетях расизму, опубликовав видеоролик после расистского скандала с ним.

«Каждая выездная игра — это неприятный сюрприз. Пожелания смерти, повешенная кукла, множество преступных выкриков… Всё зафиксировано. Но рассуждения всегда сводятся к «единичным случаям», — написал игрок в соцсетях.

Он отметил, что проявление расизма в отношении него происходит систематически. По его словам, это очень серьёзная проблема, поэтому методы борьбы с ней нужно менять.

«Чего не хватает, чтобы привлечь этих людей к уголовной ответственности? И наказать клубы по‑спортивному? Почему спонсоры не предъявляют обвинения Примере?» — добавил Винисиус.

В ролике фигурируют болельщики «Барселоны», «Атлетико», «Валенсии» и «Вальядолида».

21 мая по ходу матча с «Валенсией» (0:1) бразилец столкнулся с расистскими кричалками. Футболист также принял участие в потасовке с игроками соперника, за что получил красную карточку в компенсированное время.

Ранее сообщалось, что «Реал» обратился в Генпрокуратуру Испании с жалобой на оскорблявших Винисиуса болельщиков.