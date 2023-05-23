Огни статуи Христа-Искупителя в Рио погасили в знак солидарности с Винисиусом

Огни статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро погасили в знак солидарности с нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.

Как сообщается в социальной сети архиепархиального святилища Христа-Искупителя, акция, организованная совместно с Бразильской конфедерацией футбола и обсерваторией расовой дискриминации в футболе прошла 22 мая.

Огни статуи погасли в 18:00 по местному времени и зажглись снова через час.

Организаторы акции назвали отключение огней «символом коллективной борьбы с расизмом и знаком солидарности с футболистом и всеми теми, кто страдает от предрассудков по всему миру».

21 мая «Реал» потерпел поражение от «Валенсии» со счётом 0:1 в матче 35-го тура Ла Лиги. В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего бразильца.

Ранее в Мадриде задержали подозреваемых в повешении куклы с изображением Винисиуса.