Огни статуи Христа-Искупителя в Рио погасили в знак солидарности с Винисиусом
Как сообщается в социальной сети архиепархиального святилища Христа-Искупителя, акция, организованная совместно с Бразильской конфедерацией футбола и обсерваторией расовой дискриминации в футболе прошла 22 мая.
Огни статуи погасли в 18:00 по местному времени и зажглись снова через час.
Организаторы акции назвали отключение огней «символом коллективной борьбы с расизмом и знаком солидарности с футболистом и всеми теми, кто страдает от предрассудков по всему миру».
21 мая «Реал» потерпел поражение от «Валенсии» со счётом 0:1 в матче 35-го тура Ла Лиги. В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего бразильца.
Ранее в Мадриде задержали подозреваемых в повешении куклы с изображением Винисиуса.