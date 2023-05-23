Талалаев — первый тренер, вылетевший из РПЛ с тремя клубами

Подмосковные «Химки» под руководством Андрея Талалаева досрочно вылетели из Российской премьер-лиги (РПЛ).

В 28-м туре чемпионата России «Пари Нижний Новгород» разгромил «Сочи» со счётом 4:0 и лишил подмосковный клуб математических шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе.

Таким образом, Талалаев стал первым тренером, вылетевшим из РПЛ с тремя клубами. До «Химок» специалист не смог сохранить в турнире «Волгу» (сезон-2013/14) и «Крылья Советов» (сезон-2019/20).

Ранее Талалаев заявил, что низкое качество игры не позволило «Химкам» сохранить место в РПЛ.