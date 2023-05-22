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Сёмин о матче «Спартак» — ЦСКА: качество игры оставляет желать лучшего

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче 28-го тура чемпионата России с участием «Спартака» и ЦСКА.
Сёмин о матче «Спартак» — ЦСКА: качество игры оставляет желать лучшего
  • globallookpress.com

«Матч сыграли хорошо, с большим энтузиазмом, но качество игры оставляет желать лучшего. На судьбу дерби повлияли эмоции. Игроки во время важных матчей должны держать психологический баланс, который помогал бы им в игре до конца себя реализовать», — цитирует Сёмина Sport24.

Он также подчеркнул, что в дерби было много провокаций, а не футбола. По его словам, жест нападающего красно-белых Александра Соболева может иметь последствия после рассмотрения КДК.

Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых. 

Нападающий красно-белых Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА (54) — второе.

Ранее Генич назвал поведение Соболева в дерби аморальным.

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